In Francia le proteste contro l’austerità diventano pro Pal Allarme alto
Parigi. Giovedì migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Parigi per protestare contro le misure di austerità che attendono la Francia. La mobilitazione, in serata, è poi sfociata in una protesta pro Pal a Place de la République. Durante la mobilitazione in sostegno della Flotilla, i manifestanti hanno lanciato un appello all’Intifada, esibito cartelli che invocavano la distruzione di Israele e scandito lo slogan “dal fiume al mare”. “Abbiamo una rivoluzione islamista in corso per le strade di Parigi”, ha denunciato il giornalista Éric Revel. Sabato, rispondendo all’appello del “Collettivo nazionale per una pace giusta e duratura tra palestinesi e israeliani” (Cnpjdpi), i manifestanti si ritroveranno nuovamente a Place de la République: il rischio di scontri con la polizia è molto elevato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: francia - proteste
Lo hanno urlato per anni. Ora è realtà: dalle proteste anti-Francia nasce lo Stato di Nuova Caledonia
Francia, Bayrou propone l’abolizione di due giorni festivi per ridurre il deficit, polemiche e proteste da sindacati e opposizioni: “Un attacco alla storia e ai lavoratori”
Francia, giornata di proteste "Blocchiamo tutto", in migliaia a sciopero generale contro genocidio a Gaza e crisi governo, 75 fermi - VIDEO
Proteste e cortei in Francia, chiusa la Tour Eiffel - Europa - http://Ansa.it - X Vai su X
Non accenna a spegnersi la tempesta politica che si sta accanendo sulla Francia. Il primo ministro Lecornu ha scelto di non rispondere alle grandi proteste di piazza dei sindacati, ma sa di essere su un filo molto sottile legato fortemente alla legge finanziaria. - facebook.com Vai su Facebook
In Francia le proteste contro l'austerità diventano pro Pal. Allarme alto - Con la manifestazione in sostegno della Flotilla, l'appello lanciato all'Intifada e il clima di crescente antisemitismo, il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha chiesto ai prefetti di rafforzare ... Da ilfoglio.it
Francia in piazza, manifestazioni in 200 città contro i tagli alla spesa pubblica - Manifestanti sono scesi in piazza in oltre 200 città francesi per denunciare i tagli alla spesa pubblica e chiedere un aumento delle tasse sui redditi più alti. ilsole24ore.com scrive