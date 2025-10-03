In decine di migliaia bloccano la tangenziale a Milano

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono decine di migliaia le persone che stanno occupando la tangenziale Est di Milano, all'altezza dell'uscita di Lambrate. Mentre almeno un chilometro della strada a scorrimento veloce, chiusa al traffico in entrambe le direzioni, è invasa dai manifestanti, una parte del corteo è ancora in città. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decine - migliaia

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'

Allarme Truffe Spoofing: Finti Carabinieri Prosciugano Conti per Decine di Migliaia

SCIOPERO GENERALE: ITALIA IN PIAZZA PER LA PALESTINA. A BRESCIA DECINE E DECINE DI MIGLIAIA BLOCCANO LA TANGENZIALE - Impressionante il corteo di Brescia, che non pare avere confronti nel recent ... Lo riporta radiondadurto.org

decine migliaia bloccano tangenzialeSciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila” - Diversi duecento manifestanti pro Pal sono a presidio dell’ingresso al varco IV del molo VII del porto di Trieste, di cui una parte in sit- Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Decine Migliaia Bloccano Tangenziale