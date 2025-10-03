In cella sotto choc l’investitore trasferito a Milano

Resta in carcere, ma a San Vittore a Milano. È stato trasferito dal carcere di Pescarenico di Lecco, a quello di San Vittore a Milano Krzystof Jan Lewandowski, il cittadino polacco di 34 anni che la sera di sabato 20 settembre a Brivio ha investito e ucciso Giò e Mile, le due amiche di 21 anni di Paderno d’Adda, che stavano camminando per raggiungere il lungo Adda per la festa del paese. Si teme possa compiere qualche gesto inconsulto: non parla italiano, non c’è nessuno che possa andarlo a trovare perché in Italia non ha amici né conoscenti, ed è sotto choc per quello che è accaduto. "Sono distrutto", continua a ripetere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

