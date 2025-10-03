In casa avevano un market della droga convalidati gli arresti | carcere per il 45enne e domiciliari per la 29enne
Lui resta in carcere, alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Lei invece ai domiciliari, ma con il permesso (previo avviso alla polizia) di poter uscire da casa dalle ore 9,30 alle 12,30. Sono stati convalidati, e queste le misure cautelari decise dal giudice del tribunale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: casa - avevano
Rapine in tre tabaccherie, due arrestati. In casa avevano un piccolo arsenale
Spacciatori catanesi arrestati a Giardini Naxos, avevano in casa marijuana e cocaina
Baby gang prende a martellate la casa del consigliere comunale Roberto Perin: «Siamo esasperati, avevano fatto volontariato ma non è bastato»
"In casa avevano 2,5 kg di cocaina e 1 kg di haschish", arrestati marito e moglie licatesi L'operazione antidroga è stata condotta dai poliziotti del locale commissariato che, dopo un'attività investigativa, hanno perquisito l'abitazione dei due coniugi, al Villaggio - facebook.com Vai su Facebook
Coppia di falsari denunciata: in casa avevano documenti di identità e carte di credito contraffatti https://ift.tt/jX5bIxU https://ift.tt/YDNqGsj - X Vai su X
Dovadola, in casa aveva allestito il market della droga: 27enne arrestato - Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme hanno arrestato un 27enne nigeriano, quale presunto responsabile dei ... Riporta corriereromagna.it
Market della droga in casa a Bologna: coppia in arresto - Bologna, 27 luglio 2025 – Entrambi dediti allo spaccio e già noti alle forze dell’ordine, in quella casa continuavano a portare avanti un market della droga. Si legge su ilrestodelcarlino.it