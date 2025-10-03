In carcere per mesi Flotilla arriva l’annuncio durissimo | ecco da chi
La vicenda della Global Sumud Flotill a si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Dopo giorni di tensioni internazionali, testimonianze di maltrattamenti e polemiche sulla gestione della detenzione degli attivisti, un messaggio video pubblicato sui social da un esponente di primo piano della politica israeliana ha alzato ulteriormente i toni. Le sue parole non sono passate inosservate, aprendo scenari ancora più controversi sul destino di chi è stato fermato nelle acque del Mediterraneo. Leggi anche: Flotilla, la rivelazione shock dei detenuti liberati: “Cosa ci hanno fatto” Leggi anche: Italia, scontri al corteo pro Palestina: arrivano le ambulanze, situazione drammatica La posizione di Itamar Ben Gvir. 🔗 Leggi su Tvzap.it
La nuova vita di Massimo Zen dopo due anni e tre mesi in carcere per omicidio volontario e la grazia di Mattarella: «Sono stremato ma pieno di gioia. La prima notte ho dormito a rate. Domenica sarò al rifugio di Presina con mia moglie»
Djalali è tornato nella cella del carcere di Evin, da tre mesi non si avevano sue notizie
Flotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani - L'ambasciatore italiano in Israele: 'Non c'è stato alcun malt ... Da ansa.it
Flotilla, arrivati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani liberati da Israele. Scotto: «Stiamo bene, ora liberare tutti gli attivisti» - Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all'odore dell'ala terroristica»: lo afferma il ministro dell'ultradestra israeliana Itamar Ben ... Riporta leggo.it