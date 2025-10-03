In carcere con un mini cellulare per un boss della Sacra Corona avvocato condannato a 2 anni e 4 mesi

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una condanna di due anni e quattro mesi per aver introdotto un mini cellulare e averlo consegnato a un boss della Sacra Corona detenuto a Palermo. È questa la sentenza di condanna inflitta dal giudice della terza sezione penale del tribunale, Emanuele Nicosia, a Benedetto Romano, 41 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carcere - mini

carcere mini cellulare boss“Ha portato un cellulare a un boss in carcere”: avvocato condannato - Il detenuto è Gianluca Lamendola, 36 anni, denunciato a piede libero. Riporta livesicilia.it

Mini cellulare al boss: arrestato avvocato brindisino - Un colloquio legale si è trasformato in un’operazione di polizia nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove un avvocato del foro di Brindisi, 41 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di c ... Come scrive trnews.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Mini Cellulare Boss