In carcere con un mini cellulare per un boss della Sacra Corona avvocato condannato a 2 anni e 4 mesi
Una condanna di due anni e quattro mesi per aver introdotto un mini cellulare e averlo consegnato a un boss della Sacra Corona detenuto a Palermo. È questa la sentenza di condanna inflitta dal giudice della terza sezione penale del tribunale, Emanuele Nicosia, a Benedetto Romano, 41 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
