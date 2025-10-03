Sale e piazze piene, nonostante il freddo piuttosto insolito a queste latitudini in questa stagione. E appello di tutti i candidati ad andare a votare per evitare che le urne, invece, siano vuote. Si chiude con i partiti nazionali tutti schierati anche la campagna elettorale in Calabria: Giuseppe Conte con Pasquale Tridico sul palco di Rossano-Corigliano nel nord della regione ( Elly Schlein partecipa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In Calabria si vota e i partiti si preparano al test di novembre. Salvini vede Meloni ma manca ancora l'intesa sugli altri candidati