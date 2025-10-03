In Calabria si vota e i partiti si preparano al test di novembre Salvini vede Meloni ma manca ancora l' intesa sugli altri candidati
Sale e piazze piene, nonostante il freddo piuttosto insolito a queste latitudini in questa stagione. E appello di tutti i candidati ad andare a votare per evitare che le urne, invece, siano vuote. Si chiude con i partiti nazionali tutti schierati anche la campagna elettorale in Calabria: Giuseppe Conte con Pasquale Tridico sul palco di Rossano-Corigliano nel nord della regione ( Elly Schlein partecipa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Matteo Salvini. . In diretta da Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale della Lega. ? Domenica 5 ottobre (ore 7-23) e lunedì 6 (ore 7-15) VOTA LEGA! - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Calabria, Forza Italia pronta a superare FdI e a diventare primo partito. Ansia nel Pd. I rumor sul voto ai partiti - Sulla vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria nel Centrodestra e in particolare in For ... Lo riporta affaritaliani.it