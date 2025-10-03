In Brianza è arrivato il Natale | quando apre il Christmas World

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza il Natale arriva prima. Precisamente il 18 ottobre, quando all’AgriBrianza di Concorezzo aprirà il Christmas World. Uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini, per iniziare a tuffarsi nella magica aria di Natale, con quasi due mesi di anticipo.Un vero e proprio villaggio di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brianza - arrivato

In Brianza &#232; arrivato il Natale: quando apre il Christmas World - Precisamente il 18 ottobre, quando all’AgriBrianza di Concorezzo aprirà il Christmas World. Scrive monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Brianza 232 Arrivato Natale