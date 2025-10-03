In 10mila al corteo pro Pal Buda Marche per la Palestina | In piazza anche per Silvia Severini | VIDEO
È partito il corteo pro Pal dalla piazza del Crocifisso al quartiere Archi di Ancona fino alla banchina Da Chio alla Mole Vanvitelliana. Diecimila persone sono arrivate e altre si stanno aggiungendo: studenti, giovani e anconetani ma anche cittadini da tutte le città delle Marche. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it
