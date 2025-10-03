Imprese | Mattarella ' aziende familiari ruolo centrale in crescita e competitività'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Le imprese familiari costituiscono un assetto produttivo diffuso e strategico nel tessuto economico italiano. Si tratta di un modello che sovente avverte ed esprime un acuto esercizio di responsabilità sociale nei confronti delle imprese amministrate, in grado di generare altresì esternalità positive nei territori e nella comunità coinvolti". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Presidente dell'Aidaf-Italian family business, Cristina Bombassei. "Lo stile di fare ed essere impresa trova, nelle aziende familiari, un patrimonio di affinate competenze e di valori trasmessi di generazione in generazione, che arricchiscono il profilo etico della società civile, oltre a caratterizzarsi -prosegue il Capo dello Stato- per garantire, sovente, continuità alla presenza di impianti produttivi, quindi capacità di innovazione, esperienze che rivestono un ruolo centrale nella crescita e nella competitività dell'economia nazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

