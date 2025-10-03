Imprese | l’appello su legge interporti profili di illegittimità costituzionale serve revisione
(Adnkronos) – La proposta di legge quadro sugli interporti, attualmente all’esame della Camera per la sua terza lettura, presenta “possibili profili di conclamata illegittimità costituzionale” e dunque va corretta o potrebbe ledere la stabilità economica degli interporti attualmente esistenti. A sostenerlo è una relazione tecnico-giuridica dello studio legale Donativi e Associati, fornita alla Camera di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
