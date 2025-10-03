La sanzione è pari al 25% del valore dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che non è stata versata. È questo il rischio a cui vanno incontro quanti dovessero essersi dimenticati di versare questo piccolo obolo entro lo scorso 30 settembre 2025. Il legislatore ha previsto una particolare disciplina sanzionatoria nel caso in cui i contribuenti si siano dimenticati di farlo. Tuttavia è possibile sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso limitando il più possibile i danni economici. Ma è necessario muoversi con rapidità e precedere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche scaduta, multa in arrivo: chi rischia