Impiantata una valvola cardiaca su misura non ancora autorizzata in Italia | intervento salva-vita a Milano

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'IRRCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è stata impianta per la prima volta una valvola tricuspide su misura non ancora autorizzata in Italia. La richiesta dei medici accolta dal Ministero della Salute "per poter avere una chance di salvare la vita della paziente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

