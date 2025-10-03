Impallomeni | La Juve non deve fare calcoli perché non li può fare

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina Juventus-Milan. A due giorni dalla gara Stefano Impallomeni ne ha parlato durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Ecco che cosa ha detto l'ex calciatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

impallomeni la juve non deve fare calcoli perch233 non li pu242 fare

© Pianetamilan.it - Impallomeni: “La Juve non deve fare calcoli perché non li può fare”

In questa notizia si parla di: impallomeni - juve

impallomeni juve deve fareImpallomeni verso Juve-Milan: "La chiave sarà nei duelli, Yildiz da una parte e Pulisic dall'altra" - E Leao che può entrare – le parole di Stefano Impallomeni a Tmw Radio presentando ... Segnala tuttojuve.com

impallomeni juve deve fareImpallomeni: "La Fiorentina deve fare tra i 4 e i 6 punti con Como e Pisa" - Stefano Impallomeni ha parlato della Fiorentina a TMW Radio: "Questa squadra non mi convince su niente. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Impallomeni Juve Deve Fare