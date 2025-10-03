Impact 02.102025 L’IIspirazione definitiva

La puntata di questa sera si apre con il nuovo TNA International Champion, “The King of TNA” Frankie Kazarian. Il campione dice di meritare congratulazioni dopo aver annientato Steve Maclin a Victory Road, poi esige una standing ovation da parte del pubblico presente nell’arena, la quale ovviamente non arriva, anzi, ad arrivare sono i fischi. Frankie fa poi l’elenco dei campioni nella federazione e invita poi il suo ospite per questa nuova edizione del King’s Speech, la nuova Knockouts World Champion, Kelani Jordan. Kaz prende per i fondelli la campionessa, questa la risponde a tono (o almeno ci prova), poi nella conversazione si immettono anche il campione del Mondo TNA, Trick Williams e il campione di coppia maschile, Matt Hardy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

