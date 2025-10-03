Imbrattata la statua di Vittorio Emanuele in Duomo al termine della manifestazione per Gaza

Vernice rossa e scritte contro la premier Giorgia Meloni. È stato imbrattato, al termine della manifestazione pro-Palestina di giovedì 2 ottobre, il monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano.Al termine del corteo, alcuni attivisti sono saliti sulla statua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Caltabellotta, statua della Madonna imbrattata con vernice rossa: indagano i carabinieri

Imbrattata la statua di Vittorio Emanuele in Duomo al termine della manifestazione per Gaza - Il monumento equestre è stato cosparso di vernice rossa e sono comparse scritte contro la premier Giorgia Meloni ... Lo riporta milanotoday.it

"Ferrara: Dibattito Acceso sulla Collocazione della Statua di Vittorio Emanuele II tra Parco Massari e Parco Pareschi" - La statua del re galantuomo, Vittorio Emanuele II, riposa da anni nei magazzini municipali di Ferrara. ilrestodelcarlino.it scrive