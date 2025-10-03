Illegittimo lo sciopero generale Landini tira dritto e ferma l’Italia

Laverita.info | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante boccia per «mancato preavviso» la mobilitazione dei sindacati prevista oggi. La Cgil impugna la delibera della Commissione e conferma i cortei (con Usb). Matteo Salvini: chi partecipa paga personalmente. 🔗 Leggi su Laverita.info

