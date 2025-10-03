Illegittimo lo sciopero generale Landini tira dritto e ferma l’Italia
Il Garante boccia per «mancato preavviso» la mobilitazione dei sindacati prevista oggi. La Cgil impugna la delibera della Commissione e conferma i cortei (con Usb). Matteo Salvini: chi partecipa paga personalmente. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: illegittimo - sciopero
"Sciopero illegittimo", ma la protesta non si ferma: anche a Livorno blocchi, presidio e cortei. DIRETTA
Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga"
Per la Flotilla i sindacati sono pronti a bloccare tutto. Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga". Il rischio precettazione
Oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. "Prevalga il buon senso o reagiremo", avverte Salvini. #ANSA - X Vai su X
La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, "in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90". Lo si legge in una nota in cui si precisa che Vai su Facebook
Sciopero per Gaza il 3 ottobre, il garante: “Illegittimo”. Landini: “Protesta confermata”. Fonti Mit: "Chi parteciperà pagherà le conseguenze" - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla ... Riporta affaritaliani.it
Sciopero generale per Gaza, il garante dice no: “Illegittimo”. Landini: “Andremo in piazza”. - Salvini vuole inasprire le sanzioni per chi non rispetta le regole in materia di sciopero. Si legge su repubblica.it