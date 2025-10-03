"Sarà il caos" promettono dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base. "Non esiste il diritto al caos" è la replica del ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Il braccio di ferro tra sindacati e governo ieri si è concluso con la vittoria di quest'ultimo. Sancita dalla Commissione di garanzia sugli scioperi che ha stabilito la serrata di oggi è illegittima perché è stato violato il principio del giusto preavviso (che è di dieci giorni). La deroga al preavviso è prevista soltanto in due casi: "astensione del lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Illegittimo lo sciopero Cgil". Ma Landini tira dritto: "Si fa"