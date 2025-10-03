Illegittimo lo sciopero Cgil Ma Landini tira dritto | Si fa
"Sarà il caos" promettono dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base. "Non esiste il diritto al caos" è la replica del ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Il braccio di ferro tra sindacati e governo ieri si è concluso con la vittoria di quest'ultimo. Sancita dalla Commissione di garanzia sugli scioperi che ha stabilito la serrata di oggi è illegittima perché è stato violato il principio del giusto preavviso (che è di dieci giorni). La deroga al preavviso è prevista soltanto in due casi: "astensione del lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: illegittimo - sciopero
"Sciopero illegittimo", ma la protesta non si ferma: anche a Livorno blocchi, presidio e cortei. DIRETTA
Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga"
Per la Flotilla i sindacati sono pronti a bloccare tutto. Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga". Il rischio precettazione
La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, "in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90". Lo si legge in una nota in cui si precisa che Vai su Facebook
Lo sciopero ferma 100 città. Per il garante è illegittimo. Landini: “La premier offende” - X Vai su X
Sciopero generale per Gaza, il garante dice no: “Illegittimo”. Landini: “Andremo in piazza”. - Salvini vuole inasprire le sanzioni per chi non rispetta le regole in materia di sciopero. Secondo repubblica.it
Lo sciopero ferma 100 città. Per il garante è illegittimo. Landini: “La premier offende” - Il ministro Salvini: “Chi parteciperà pagherà personalmente. Scrive repubblica.it