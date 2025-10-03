Ilaria Salis trema il Ppe voterà la revoca dell’immunità Vannacci al curaro | peggio di lei solo un’infanticida

Ilaria Salis ora rischia grosso: il gruppo del Partito popolare al Parlamento europeo voterà per la revoca dellimmunità nei confronti dell’eurodeputata di Alleanza verdi sinistra. Lo ha confermato un portavoce del gruppo, nel briefing in vista della plenaria dell’Eurocamera della prossima settimana. Il voto per la revoca dell’immunità in plenaria, dopo il no della commissione Giuridica, si terrà martedì 7 ottobre. Ilaria Salis: si decide tutto il 7 ottobre. Gli eurodeputati del Ppe voteranno la settimana prossima a Strasburgo “in modo diverso” sulle richieste di revocare l’immunità dell’italiana  Salis e dell’ungherese  Peter Magyar, appartenente al gruppo Ppe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

