Il volo Trapani-Fiumicino tarda 500 euro di rimborso complessivo per 2 passeggeri

Fiumicino, ottobre 2025 – Due importanti pronunce del Giudice di Pace di Trapani hanno riconosciuto a due passeggeri, rappresentati da Italia Rimborso, il diritto alla compensazione pecuniaria per il grave ritardo del volo Ryanair FR8916 Trapani Roma Fiumicino del 15 maggio 2024. Il volo, schedulato in partenza alle ore 12:50 e atterrato soltanto alle 20:21, ha accumulato un ritardo complessivo di oltre sei ore. Tale disservizio ha comportato un significativo disagio per i viaggiatori. Le due decisioni hanno condannato la compagnia aerea irlandese al pagamento di 250 euro per ciascun passeggero, per un totale di 500 euro complessivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it