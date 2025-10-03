Il vino italiano conquista Chicago al via VinitalyUSA | Ai dazi si deve rispondere promuovendo le nostre eccellenze
Il vino italiano rafforza la propria presenza negli Stati Uniti con “Vinitaly.USA” e “wine2wine Business Forum”, in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre al Navy Pier di Chicago. L’iniziativa, organizzata da Veronafiere-Vinitaly insieme a ITA - Italian Trade Agency, Fiere Italiane e la Camera. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Il vino italiano conquista Chicago, al via Vinitaly.USA: «Ai dazi si deve rispondere promuovendo le nostre eccellenze» - Il vino italiano punta a confermare la sua vocazione internazionale e consolidarsi come protagonista assoluto del mercato statunitense: ambassador d’eccezione l'ex campione di sci Kristian Ghedina ... Secondo veronasera.it
Il vino italiano punta sul mercato americano: al via Vinitaly a Chicago - Il vino italiano conferma la sua centralità nel mercato statunitense e potenzia la sua presenza con la seconda edizione di Vinitaly Usa ... Secondo veronaoggi.it