Il video del discorso della manifestante ai poliziotti schierati con gli scudi a Milano | Siete umani come noi
Una parte del corteo del 3 ottobre ha occupato la Tangenziale Est di Milano, dove si sono verificati lanci di sassi e bottiglie da una parte e fumogeni dall'altra. Una manifestante ha parlato con i poliziotti in assetto antisommossa: "Siete esseri umani esattamente come noi". A Fanpage.it ha spiegato le ragioni del suo gesto: "La violenza non è una risposta, non deve essere la scelta migliore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: discorso - manifestante
Solidarietà e vicinanza agli agenti dei Reparti Mobili feriti nelle manifestazioni che si sono svolte nella giornata di oggi 22 Settembre. Se sei un violento non sei un manifestante ma sei un criminale, - facebook.com Vai su Facebook
Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista. E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile. E quella minoranza della sinistra che giustifica que - X Vai su X
Il video degli scontri in Francia, i manifestanti di “Bloquons tout” lanciano cassonetti e fumogeni contro la Polizia - Sono saliti ad almeno 200 gli arresti in tutta la Francia per la giornata di proteste indetta dal movimento spontaneo “Bloquons tout” (“blocchiamo tutto” ndr). Lo riporta blitzquotidiano.it
Il video degli scontri in Francia: i manifestanti lanciano cassonetti della spazzatura e fumogeni contro la polizia - All’indomani della nomina di Sebastien Lecornu a primo ministro da parte del presidente Emmanuel Macron, in Francia scoppiano gli scontri in strada. Riporta video.corriere.it