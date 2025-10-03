Il video del discorso della manifestante ai poliziotti schierati con gli scudi a Milano | Siete umani come noi

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parte del corteo del 3 ottobre ha occupato la Tangenziale Est di Milano, dove si sono verificati lanci di sassi e bottiglie da una parte e fumogeni dall'altra. Una manifestante ha parlato con i poliziotti in assetto antisommossa: "Siete esseri umani esattamente come noi". A Fanpage.it ha spiegato le ragioni del suo gesto: "La violenza non è una risposta, non deve essere la scelta migliore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: discorso - manifestante

Il video degli scontri in Francia, i manifestanti di “Bloquons tout” lanciano cassonetti e fumogeni contro la Polizia - Sono saliti ad almeno 200 gli arresti in tutta la Francia per la giornata di proteste indetta dal movimento spontaneo “Bloquons tout” (“blocchiamo tutto” ndr). Lo riporta blitzquotidiano.it

Il video degli scontri in Francia: i manifestanti lanciano cassonetti della spazzatura e fumogeni contro la polizia - All’indomani della nomina di Sebastien Lecornu a primo ministro da parte del presidente Emmanuel Macron, in Francia scoppiano gli scontri in strada. Riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Video Discorso Manifestante Poliziotti