il viareggio si gode la banda del gol

La lezione del debutto stagionale di Coppa è servita eccome al Viareggio. Dopo quei 4 sonori schiaffoni presi in Garfagnana è scattato qualcosa. Da quella fragorosa (ma a conti fatti indolore) sconfitta 4-1 le zebre nelle successive quattro gare fra coppa e campionato hanno preso solo un gol, tenendo porta inviolata due volte con capitan Carpita ed una con Nucci (titolare scelto da Vangioni per il campionato). L’idea di trasformare subito lo stadio dei Pini in un fortino ha già fatto "presa" sul gruppo. La coppia centrale Bertacca-Videtta sia domenica nel 3-0 al Belvedere sia mercoledì nel 2-0 alla Massese ha mostrato un ottimo feeling. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
