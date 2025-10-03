’Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene’ al teatro Delle Energie
Domenica prossima al teatro delle Energie di Grottammare, alle 17, si terrà la presentazione del libro ‘ Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene ’, una traduzione del classico di Collodi in tre dialetti del territorio: il grottammarese, il sambenedettese e l’ascolano. Saranno presenti i membri dell’associazione Paese Alto, fautori del progetto, i traduttori, gli illustratori. Il testo è il frutto di un intenso lavoro, durato tre anni, che ha visto impegnati tra i maggiori esperti dei tre dialetti locali: Clarita Baldoni, (grottammarese), Giancarlo Brandimarte, Piero Di Salvatore e Lorenzo Nico (sambenedettese), Pier Paolo Piccioni, (ascolano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: viaggio - pinocchio
Ecco il libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre Picene’
In occasione del VENETO LEGGE 2025 Il Comune di San Giorgio in Bosco vi invita a un viaggio tra parole, immagini e magia: PINOCCHIO – Corpo di legno Kamishibai Venerdì 3 ottobre 2025 Ore 17:30 Sala Oriana Fallaci La storia del burattino che Vai su Facebook
Ecco il libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre Picene’ - Pronto il libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre Picene’, tradotto in tre dialetti: grottammarese, ascolano e sambenedettese con le illustrazioni degli artisti Francesco Colella, Barbara Tomassini ... Secondo ilrestodelcarlino.it