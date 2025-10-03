Domenica prossima al teatro delle Energie di Grottammare, alle 17, si terrà la presentazione del libro ‘ Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene ’, una traduzione del classico di Collodi in tre dialetti del territorio: il grottammarese, il sambenedettese e l’ascolano. Saranno presenti i membri dell’associazione Paese Alto, fautori del progetto, i traduttori, gli illustratori. Il testo è il frutto di un intenso lavoro, durato tre anni, che ha visto impegnati tra i maggiori esperti dei tre dialetti locali: Clarita Baldoni, (grottammarese), Giancarlo Brandimarte, Piero Di Salvatore e Lorenzo Nico (sambenedettese), Pier Paolo Piccioni, (ascolano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene’ al teatro Delle Energie