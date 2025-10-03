Il viaggio di nozze diventa truffa Coppia all’imbarco senza biglietti agenzia a processo
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Un viaggio pianificato da tempo, un sogno nel cassetto. Finalmente era arrivato il giorno del volo: direzione Indonesia per venti giorni di relax dall’altra parte del mondo. E invece no. Non è andata proprio così per una coppia della Valdichiana che una volta arrivata all’aeroporto di Roma si è sentita dire al check-in quella frase che nessuno vorrebbe udire quando è con la valigia in mano: “Per voi non c’è alcun biglietto”. Panico, sì, ma anche sangue freddo. Lei prende il telefono in mano e per prima cosa chiama il suo avvocato di fiducia. Il legale Bernardo Viciani intuisce subito che c’è del marcio: “Chiama l’ agenzia di viaggio, fatti riprendere con il vivavoce mentre ci stai parlando”, le dice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: viaggio - nozze
