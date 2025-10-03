Il viaggio di Cercas intorno alla fede | Faccio mia la ribellione alla morte

Oggi alle 18 nella chiesa di San Francesco a Lucca, Pianeta Terra Festival ospita uno degli scrittori più noti del panorama europeo. Si tratta di Javier Cercas, saggista e scrittore spagnolo, opinionista del quotidiano El País, già docente universitario e autore di numerosi libri, l’ultimo dei quali, Il folle di Dio alla fine del mondo (Guanda, 2025), è un romanzo, a tratti ironico, che ha riscosso enorme successo. Sul palco del Festival si confronterà con lo scrittore Paolo Di Paolo sul tema “Le domande ultime (in un mondo instabile)”. Nel suo ultimo libro, Cercas racconta il viaggio che ha compiuto nel 2023 con papa Francesco in Mongolia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

