Il veganismo? Ormai è diventato un business tradendo i principi da cui è nato Il j’accuse dello chef Andoni Luis Aduriz
Lo chef basco lancia una dura critica contro gli alimenti veg ultraprocessati. Il paradosso è che oggi supermercati e catene di fast food lanciano linee plant based senza modificare i propri modelli produttivi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: veganismo - ormai
CALORIE, SIDRO E STORIE: TUTTO ILLIMITATO... E CHE CENA SOCIAL SIA! ? ? È arrivato il momento di non risparmiare calorie e mangiare tutti insieme e torneremo a farlo in un posto che ormai ci è entrato nel cuore. Avete voglia di partecipare alla no - facebook.com Vai su Facebook