Il TV del doppio primato di Hisense | arriva in Italia il 116 UX il più grande al mondo e il primo RGB MiniLED

Dday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato in una location esclusiva a Milano il primo TV da 116", il più grande al mondo, e anche il primo ad essere in tecnologia RGB MiniLED. Un doppio record per Hisense che sveste i panni del "follower" e inizia a giocare la partita con la maglia del leader. Il prezzo? Ancora altissimo, ma a gennaio vedremo i tagli da 65" in su.. 🔗 Leggi su Dday.it

il tv del doppio primato di hisense arriva in italia il 116 ux il pi249 grande al mondo e il primo rgb miniled

© Dday.it - Il TV del doppio primato di Hisense: arriva in Italia il 116 UX, il più grande al mondo e il primo RGB MiniLED

In questa notizia si parla di: doppio - primato

tv doppio primato hisenseHisense presenta il primo TV RGB MiniLED da 116 pollici al mondo - Hisense sorprende a IFA 2025 con il suo enorme TV da 116 pollici dotato di tecnologia RGB MiniLED, garantendo colori vividi, altissima luminosità, protezione visiva e prestazioni AI all’avanguardia pe ... Da hwupgrade.it

tv doppio primato hisenseSmart TV Hisense 32'' 2025 con Game Mode: prezzo a picco con il doppio sconto - Costa meno di 130€ il televisore smart di Hisense da 32 pollici con Game Mode e Alexa. hdblog.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tv Doppio Primato Hisense