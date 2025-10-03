Il trucco dello scontrino per fare la spesa gratis | napoletano scoperto a Roma

Napolitoday.it | 3 ott 2025

Ha riempito il carrello di merce per 600 euro e ha provato a uscire senza pagare usando il cosiddetto “trucco dello scontrino”. Un 32enne di Napoli è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato il colpo al Pam Superstore del centro commerciale Maximo, in via Laurentina a Roma.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

