Il trapper Daytona KK trovato con quasi sei chili di droga | condannato a tre anni e seimila euro di multa

Tre anni di reclusione e seimila euro di multa per Daytona KK, all'anagrafe Michele Corvino. Il trapper è stato condannato per direttissima dopo l'arresto di due giorni fa: era in possesso di quasi sei chili di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

trapper - daytona

Il trapper Daytona KK condannato a tre anni: era stato arrestato due giorni fa con 6 chili di droga

Gli agenti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Michele Corvino, alias Daytona KK, per spaccio Il trapper 31enne è stato trovato in possesso di quasi 6 chili di droga

Il trapper Daytona KK trovato con quasi sei chili di droga: condannato a tre anni e seimila euro di multa - Il trapper è stato condannato per direttissima dopo l'arresto di due giorni fa: era in possesso di quasi

Il trapper "Daytona KK" trovato con droga a Milano: arrestato - A Casal di Principe solo in pochissimi lo conoscono ma lui Michele Corvino (nella foto), 31 anni, in arte Daytona KK, arrestato ieri a Milano con sei chili di droga e contanti, faceva di tutto