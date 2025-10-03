Il trapper Daytona KK è stata condannato a 3 anni e multato

Il trappe Daytona KK, nome d'arte di Michele Corvino, è stato condannato a 3 anni di reclusione e a 6mila euro di multa. Lo ha deciso il giudice Lorenzo Barracco nel processo per direttissima con rito abbreviato a carico del trentunenne, difeso dall'avvocato Marco Gatti.È stato arrestato nei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: trapper - daytona

Arrestato il trapper Daytona KK: in auto e a casa quasi 8 chili di droga

Il trapper Daytona KK è stato arrestato a Milano: trovato con quasi 6 kg di droga

Il trapper Daytona arrestato: aveva quasi sei chili di droga in casa

Il trapper Daytona KK condannato a tre anni: era stato arrestato due giorni fa con 6 chili di droga https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/trapper_daytona_kk_condannato_droga-424888227/?ref=twhl… - X Vai su X

Gli agenti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Michele Corvino, alias Daytona KK, per spaccio Il trapper 31enne è stato trovato in possesso di quasi 6 chili di droga - facebook.com Vai su Facebook

Il trapper Daytona KK è stata condannato a 3 anni e multato - Il trappe Daytona KK, nome d'arte di Michele Corvino, è stato condannato a 3 anni di reclusione e a 6mila euro di multa. Lo riporta milanotoday.it

Il trapper "Daytona KK" trovato con droga a Milano: arrestato - A Casal di Principe solo in pochissimi lo conoscono ma lui Michele Corvino (nella foto), 31 anni, in arte Daytona KK, arrestato ieri a Milano con sei chili di droga e contanti, faceva di tutto ... Da ilmattino.it