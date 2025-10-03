Il tragico schianto di via Empedocle Restivo 45enne muore in ospedale
È morto in un letto d'ospedale dopo undici giorni di agonia. Non ce l'ha fatta Sandro Di Piedi, l'uomo di 45 anni ricoverato dal 22 settembre scorso al Trauma center di Villa Sofia in seguito a un incidente avvenuto di notte in via Empedocle Restivo. La salma è stata trasferita all'Istituto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
