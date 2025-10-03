Il teatro torna a scuola L’invito di Anna Foglietta | Al centro voi giovani

Lanazione.it | 3 ott 2025

Un progetto partito da lontano, che ha preso spunto dalla traumatica esperienza del Covid e che va avanti da tre anni, portando il teatro dentro la scuola. A spiegarlo è l’assessore Francesco Mori che ieri, nelle stanze del Palp di palazzo Pretorio, ha aperto la conferenza stampa-incontro davanti a un nutrito gruppo di studenti. "Vogliamo portare avanti il dialogo, l’ascolto e la lettura – ha detto Mori – Perché il teatro è una via di uscita, uno strumento straordinario di crescita e di libertà". Ecco allora che riparte il progetto “ Il teatro torna a scuola “ che quest’anno si avvale di una collaborazione speciale, quella con Every child is my child ets, l’associazione che si occupa di minori in Italia e in territori di guerra dal 2017. 🔗 Leggi su Lanazione.it

