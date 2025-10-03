il teatro sociale compie cento anni

Il teatro Sociale di Novafeltria festeggia 100 anni e lo fa con una grande festa da oggi a fine anno. Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra di fotografie e documenti inediti, provenienti dall’archivio storico comunale e di privati (ore 18) e la visita guidata con l’architetto Viola Antinori. Domani dalle 17.30 si entrerà nel vivo della storia, con la presentazione del libro ‘Il teatro Sociale, un secolo di memorie e comunità’ a cura della Società di studi storici per il Montefeltro e alle 10.45 spazio alla narrazione scenica della storia del teatro, attraverso la vita dei personaggi che lo hanno vissuto a cura di Federico Nanni, con musiche dal vivo di Liana Mussoni e Blue Velvet Trio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

