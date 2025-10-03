Il teatro Sociale compie cento anni
Il teatro Sociale di Novafeltria festeggia 100 anni e lo fa con una grande festa da oggi a fine anno. Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra di fotografie e documenti inediti, provenienti dall’archivio storico comunale e di privati (ore 18) e la visita guidata con l’architetto Viola Antinori. Domani dalle 17.30 si entrerà nel vivo della storia, con la presentazione del libro ‘Il teatro Sociale, un secolo di memorie e comunità’ a cura della Società di studi storici per il Montefeltro e alle 10.45 spazio alla narrazione scenica della storia del teatro, attraverso la vita dei personaggi che lo hanno vissuto a cura di Federico Nanni, con musiche dal vivo di Liana Mussoni e Blue Velvet Trio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: teatro - sociale
Lino Guanciale: "Non solo tv e teatro: conta l’impegno sociale"
Circoalpinismo alla Torre del Baradello con il Teatro Sociale
Dalle sbarre al palcoscenico, teatro come mezzo di riscatto sociale: "Sul palco siamo tutti esseri umani”
VareseNews. . Che cos’è il teatro sociale - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Michela Prando, attrice, formatrice e regista, che ci racconterà del suo lavoro nell'ambito del teatro sociale e del teatro salute. Vai su Facebook
Il teatro Sociale compie cento anni - Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra di fotografie e documenti inediti, provenienti dall ... Come scrive msn.com
Novafeltria in festa: il Teatro Sociale compie 100 anni - Novafeltria si prepara a celebrare un anniversario speciale: il Teatro Sociale compie un secolo di vita e la cittadina si unisce in un calendario di eventi che richiamano le atmosfere ... Segnala altarimini.it