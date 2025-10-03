Il Teatro Gelsomino di Afragola inaugura la stagione teatrale con Caivano Dreamin’

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21:00, il Teatro Gelsomino di Afragola inaugura la nuova stagione di drammaturgia “sDRAMAtize. è tutta n’ata storia”, diretta da Iole Schioppi, con lo spettacolo Caivano Dreamin’. La nuova creazione di Fulvio Sacco, che ne firma la drammaturgia e sale anche sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

