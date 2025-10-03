Il Team Vannacci sbarca negli Usa e colonizza con una canzone la trasmissione di Steve Bannon

Da Pontida agli Stati Uniti, passando per Venosa: il vicesegretario federale della Lega, Roberto Vannacci, e i suoi creativi sodali hanno colonizzato anche la trasmissione-podcast dell'ideologo sovranista Steve Bannon "War Room", che ha trasmesso con sottotitoli una canzone in memoria di Charlie Kirk realizzata con l'intelligenza artificiale da un componente del direttivo del sodalizio "Il mondo al contrario", che riunisce i fedelissimi dell'europarlamentare leghista. Tutto parte dall'identificazione da parte del generale dell'influencer ucciso sul palco della Utah Valley University come nuova icona identitaria: il generale ha indicato questa rotta sia nell'ultimo incontro con i giovani del Carroccio che sul palco della festa tradizionale del partito nella cittadina bergamasca.

