Il team di Israele dà forfait per il Trittico Lombardo del 5-7 ottobre
Il team ciclistico Israel-Premier Tech ha rinunciato a partecipare al Trittico Lombardo. La notizia è stata confermata venerdì 3 ottobre. La manifestazione prende il via domenica 5 ottobre con la Coppa Agostoni, con partenza e arrivo a Lissone (Monza-Brianza), prosegue con la Coppa Bernocchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
