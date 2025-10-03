Il Sottosegretario alla Cultura Bergonzoni ieri in Valdarno

Lanazione.it | 3 ott 2025

Arezzo, 03 ottobre 2025 – Il Valdarno ha accolto ieri il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, protagonista di una giornata dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. L’esponente del Governo, accompagnata dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e dal consigliere comunale di Figline Valdarno Silvio Pittori, ha visitato alcune tra le più significative istituzioni museali delle due città. Il tour è iniziato a Montevarchi, con le tappe al Museo del Cassero per la Scultura, al Museo Paleontologico e al Museo di Arte Sacra della Collegiata di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

