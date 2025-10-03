Il sorriso di Michelén Festa per gli 80 anni della sua liberazione

Michele festeggia due compleanni. Il 12 marzo, il giorno in cui è nato nel 1923. E il 3 ottobre, per celebrare il 3 ottobre del 1945, quando, dopo la guerra, il naufragio, il rischio di essere fucilato e un lungo internamento nei campi di prigionia, ha potuto finalmente tornare a casa, a Mandello del Lario. Michele Zucchi, Michelén per tutti, 102 anni, originario di Luzzeno, all’epoca comune di Rongio, oggi festeggia gli 80 anni della sua liberazione. Un’esistenza la sua, tra peripezie, coraggio e la fortuna che aiuta solo gli audaci come lui, che gli è valsa due Croci al merito di guerra e la Medaglia d’argento del Capo dello Stato Orfano di madre appena 15enne, maggiore di sei fratelli, il reduce Michelén e uno degli ultimi superstiti dell’eccidio di Cefalonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

