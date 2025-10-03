Il sorriso di Bocchino il brindisi di Foti la bandiera di Schlein Queste le avete viste?

I conservatori sono stati molto impegnati lo scorso fine settimana. Si è tenuta a Roma, infatti, la conferenza “L’Italia dei conservatori”, a cui hanno partecipato, tra i tanti, Italo Bocchino, Francesco Storace, il ministro Giuseppe Valditara e poi, un po’ meno conservatore, Carlo Calenda. La presidente del Consiglio, invece, è stata impegnata con incontri istituzionali a Palazzo Chigi, ma anche in trasferte come quella di Copenaghen. Intanto, però, in Italia si celebravano diverse festività nelle ambasciate di Arabia Saudita e Germania, dove non poteva mancare Umberto Pizzi, Tajani incontrava un mistico e yogi indiano, e Arnold Schwarzenegger si aggirava in Vaticano. 🔗 Leggi su Formiche.net

