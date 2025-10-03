Il sindaco di Reggio Emilia? Dovevo proteggerlo Francesca Albanese ospite di Peter Gomez a La Confessione
“Questo sindaco è quello che si è battuto di più perché mi fosse consegnato il Primo Tricolore, e avrei potuto proteggerlo di più e non l’ho fatto”. Ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda ogni sabato alle 20.15 su Rai3, la Relatrice speciale Onu Francesca Albanese torna sulle contestazioni al sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, che lo scorso 27 settembre le ha consegnato il prestigioso premio. “La fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare un processo di pace”, aveva detto il sindaco sul palco. Subito fischiato dalla platea e rimproverato dalla stessa Albanese: “Non la giudico, la perdono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
