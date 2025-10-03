Il sesso aiuta a restare giovani Da 5 anni ho un compagno che ne ha 30 meno di me quando gioca alla Playstation torno indietro nel tempo | parla Rita Rusic

La sua infanzia in tre campi profughi dove “abbiamo vissuto come rifugiati politici grazie a un certificato dell’Onu”: inizia così l’intervista di Rita Rusic al Corriere della Sera, da quando da Parenzo, in Croazia, prese la corriera fino a Trieste con la famiglia. “Dormivo su un materasso macchiato, una sola stanza per tutta la famiglia. C’era anche gente malvagia, alcune donne si prostituivano. I campi erano circondati dal filo spinato. Mia sorella grande, Lierka, piangeva tutto il tempo, voleva tornare indietro. Io da qui non mi muovo, dissi”. Poi “una casa a Busto Arsizio, ma volevo andare a Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sesso aiuta restare giovaniRita Rusic: «Vittorio Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Bruciammo un patrimonio di 4mila miliardi. Il sesso con il mio fidanzato aiuta a restare giovane» - suonava il sax e il clarino e insegnava musica, ... Secondo ilmessaggero.it

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle» - Rita Rusic è nata a a Parenzo, in Croazia. Si legge su msn.com

