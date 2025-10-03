Il senatore Marco Croatti è stato liberato trasferito all' aeroporto di Tel Aviv | rientra in Italia

Il senatore riminese Marco Croatti sta bene e presto potrà fare ritorno a casa. Sono stati liberati nelle scorse ore dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e.

Il senatore Marco Croatti fermato da Israele sulla Flotilla: «Mi hanno rapito, chiedo al governo il mio rilascio immediato»

Mercoledì notte la marina israeliana ha cominciato a bloccare le imbarcazioni della Flotillia, al largo di Gaza, tra cui quella su cui viaggiava il senatore riminese Marco Croatti. "Sono stato rapito", ha dichiarato il politico in un video.

Israele intercetta venti navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. A bordo 22 italiani, tra cui il senatore Marco Croatti e l'europarlamentare Benedetta Scuderi. Cresce la tensione diplomatica: Mattarella e Meloni parlano di gesto «inutile e peri...

Marco Croatti fermato dai soldati israeliani, il video appello: "Dite al Governo di chiedere il mio rilascio immediato" - Il senatore riminese del M5s e gli altri attivisti della Flotilla bloccati quando erano a 70 miglia da Gaza.

Flotilla, liberi il senatore riminese Croatti e gli altri parlamentari italiani fermati in Israele - Sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata