Il senatore Marco Croatti è stato liberato trasferito all' aeroporto di Tel Aviv | rientra in Italia

Riminitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il senatore riminese Marco Croatti sta bene e presto potrà fare ritorno a casa. Sono stati liberati nelle scorse ore dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il senatore Marco Croatti fermato da Israele sulla Flotilla: «Mi hanno rapito, chiedo al governo il mio rilascio immediato»

