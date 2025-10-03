Il secondo vigile del fuoco più anziano d' Italia è brindisino e ha festeggiato 100 anni
BRINDISI - Questa mattina, 3 ottobre 2025, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi ha festeggiato i 100 anni del cavaliere Giuseppe Pinto, secondo vigile del fuoco più anziano d’Italia ancora in vita. La sua storia da vigile del fuoco inizia alla tenera età di 17 anni, esattamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
