Il Sassuolo vince a Verona al Bentegodi decide Pinamonti

3 ott 2025

Montipò para il rigore dell'attaccante, ma nulla può dopo la respinta VERONA - Non riesce a sbloccarsi l'Hellas Verona che si conferma come uno dei peggiori attacchi della Serie A (due gol segnati) e perde 1-0 in casa contro il Sassuolo. La vittoria continua a sfuggire agli uomini di Paolo Zanetti,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

