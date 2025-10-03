Il Sassuolo fa festa a Verona decide Pinamonti
Verona Sassuolo 0-1 Rete: 25' st Pinamonti Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (30' st Niasse), Gagliardini (15' st Akpa Akpro), Bernede (30' st Sarr), Bradaric (39' st Kastanos); Giovane (39' st Mosquera), Orban. (34 Perilli, 76 Castagnini, 4 Yellu, 6 Valentini, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 37 Bella-Kotchap, 70 Cham, 72 Ajayi). All.: Zanetti Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
