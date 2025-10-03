Il sapore delle castagne nel Lazio | dove raccoglierle e dove mangiarle

Dove raccogliere o mangiare delle ottime castagne nel Lazio? Ecco località famose per il frutto autunnale. Con l’arrivo dell’autunno non c’è clima o periodo migliore per raccogliere o mangiare le castagne. Insieme ai colori che cambiano e alle foglie che cadono arriva anche l’occasione di farsi una passeggiata per i boschi, allontanandosi dal caos cittadino per una giornata. Certamente, per chi vive a Roma, è più difficile trovare un posto dove camminare per castagneti ma, in realtà, le località limitrofe alla Capitale offrono più possibilità di quanto si creda. Ovviamente a chi non ama le scampagnate ma semplicemente il sapore del frutto marrone vengono offerte valide alternative nelle trattorie e ristoranti! Ideale è la zona di Manziana, piccolo borgo a Nord di Roma di origine vulcanica, la cui zona boschiva si estende per 600 ettari di terreno. 🔗 Leggi su Funweek.it