Il Santuario Siriaco del Gianicolo visite gratuite senza prenotazione
Scoperto per caso nel 1908 ai piedi di Villa Sciarra, il Santuario Siriaco del Gianicolo rappresenta una delle testimonianze più affascinanti della Roma imperiale. Questo sito archeologico, situato lungo la riva destra del Tevere in una zona a forte vocazione commerciale, rivela l’influsso delle province orientali dell’Impero nella vita culturale e religiosa della capitale. Dopo un lungo periodo di chiusura, il santuario torna ad essere visitabile dal pubblico grazie a un ciclo di aperture straordinarie curate dal responsabile Rocco Bochicchio. Le visite saranno gratuite, libere e senza prenotazione, offrendo a cittadini e turisti l’occasione unica di riscoprire un frammento poco conosciuto del patrimonio archeologico romano. 🔗 Leggi su Funweek.it
