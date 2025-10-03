Il salone San Ciro dedicato alla memoria di Marco De Angelis

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Aversa, presso la Parrocchia di Sant’Audeno, si è tenuta la cerimonia per dedicare il Salone Parrocchiale San Ciro alla memoria di Marco De Angelis, giovane agente della polizia di Stato scomparso prematuramente 10 mesi fa. La manifestazione, coordinata dall’ex consigliere comunale Michele. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salone - ciro

Al Salone del libro si apre uno spazio dedicato alla poesia - Scandito da un programma di 27 eventi fra novità editoriali e omaggi monografici, con 58 voci rappresentative della scena poetica italiana arricchite da focus internazionali, torna dal 15 al 19 maggio ... ansa.it scrive

San Ciro, la pizza del «riscatto» dedicata ai detenuti di Canton Mombello - Si chiamerà «San Ciro» la pizza che il maestro pizzaiolo Ciro Di Maio ha dedicato ai detenuti del carcere di Canton Mombello che quest’inverno hanno imparato da lui a far lievitare e farcire la pasta ... Come scrive brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Salone San Ciro Dedicato