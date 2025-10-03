Il ritorno di Luca Veneri | Sono carico e orgoglioso | siamo come il Real Madrid
Luca Veneri torna in Giostra come allenatore di Porta Santo Spirito. L’ex giostratore con la Colombina ha vinto 2 lance d’oro in coppia con Carlo Farsetti, oltre alle 7 conquistate per Porta del Foro. Veneri, che effetto le fa tornare a Santo Spirito? "Molto bello. La loro chiamata mi ha riempito di orgoglio. Negli ultimi dieci anni e anche ora Santo Spirito è il Real Madrid della Giostra e ha due ragazzi che si accingono a conquistare la vetta dell’albo d’oro dei giostratori di tutti i tempi. Un gruppo eccezionale con cui lavorare: sono carico". Che ricordi ha in gialloblù? "A Santo Spirito ho fatto anche il paggetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
