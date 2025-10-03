Il ritorno di Luca Veneri | Sono carico e orgoglioso | siamo come il Real Madrid

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Veneri torna in Giostra come allenatore di Porta Santo Spirito. L’ex giostratore con la Colombina ha vinto 2 lance d’oro in coppia con Carlo Farsetti, oltre alle 7 conquistate per Porta del Foro. Veneri, che effetto le fa tornare a Santo Spirito? "Molto bello. La loro chiamata mi ha riempito di orgoglio. Negli ultimi dieci anni e anche ora Santo Spirito è il Real Madrid della Giostra e ha due ragazzi che si accingono a conquistare la vetta dell’albo d’oro dei giostratori di tutti i tempi. Un gruppo eccezionale con cui lavorare: sono carico". Che ricordi ha in gialloblù? "A Santo Spirito ho fatto anche il paggetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il ritorno di luca veneri sono carico e orgoglioso siamo come il real madrid

© Lanazione.it - Il ritorno di Luca Veneri: "Sono carico e orgoglioso: siamo come il Real Madrid"

In questa notizia si parla di: ritorno - luca

Luca Argentero ritorno sul set di “Doc – Nelle tue mani”: la quarta stagione è realtà

Congresso Pd campano, Piero De Luca unico candidato loda ritorno a dibattito “aperto e partecipativo”

Tutto pronto per il ritorno in Giunta di Luca Sammartino, ma c'è chi dice no: "Posto tenuto in caldo per un anno"

ritorno luca veneri sonoIl ritorno di Luca Veneri: "Sono carico e orgoglioso: siamo come il Real Madrid" - L’ex giostratore ingaggiato come allenatore da Porta Santo Spirito "Il quartiere vince ma non vuol cullarsi sugli allori: porterò nuovi stimoli". Si legge su msn.com

ritorno luca veneri sonoLuca Veneri entra nello staff tecnico di Porta Santo Spirito -  Non si fermano così i movimenti all’interno dei quartieri della Giostra, dopo gli annunci di Martino Gianni a Porta Crucifera e Andrea V ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Luca Veneri Sono